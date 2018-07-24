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Вице-президент Индонезии назвал проблемы исламского мира

Общество

Вице-президент Индонезии Юсуф Калла затронул четыре серьезные проблемы, с которыми сталкивается исламский мир в настоящее время

Джакарта, 24 июля 2018, 15:36 — REGNUM  Вице-президент Индонезии Юсуф Калла затронул четыре серьезные проблемы, с которыми сталкивается исламский мир в настоящее время, сообщает Antaranews.

Первая проблема — это снижение уровня жизни, увеличение количества жертв и вынужденная миграция населения в результате «волны» конфликтов, захватившей исламский мир.

Другой серьезной проблемой является «экономическая проблема: эти государства богаты природными ресурсами, но из-за нехватки науки и техники их экономика отстает от других регионов», — отметил Юсуф Калла.

Мусульманские страны, по словам вице-президента, также намного отстают в освоении науки и развитии техники, чем немусульманские. В то время как несколько сотен лет назад ситуация была полностью противоположной.

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