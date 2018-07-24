На Украине пенсионеры не могут получить пенсии

Киев, , 15:30 — REGNUM На Украине на пять дней задержали выплату пенсий, сообщает 24 июля «Страна.ua».

Согласно сообщению, выплатой пенсий занимается «Укрпочта». По данным компании, задержка выплат произошла из-за технических неисправностей. А по словам члена комитета Верховной рады по социальной политике Сергея Каплина, пенсии не выплачиваются из-за того, что казначейство не перечислило деньги в пенсионный фонд.

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Напомним, ранее представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что граждане Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) — тоже граждане Украины и должны получать пенсии. При этом ранее Киев отменил выплаты пенсий жителям ДНР и ЛНР и своими гражданами их не считал.

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