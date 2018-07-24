В Казахстане на 288 сайтах обнаружены взломы и вредоносные программы

Астана, , 15:31 — REGNUM В казахский центр сетевой информации направлено уведомление о принятии мер в отношении 288 интернет-ресурсов, на которых обнаружены взломы и вредоносное программное обеспечение, сообщили 24 июля в пресс-службе министерства обороны и аэрокосмической промышленности.

В ведомстве добавили, что прекращено функционирование 124 доменных имен в казахстанском сегменте интернета из-за неустраненных нарушений. Меры в отношении интернет-ресурсов были приняты на основе информации службы реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта заместитель председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Даулет Ергожин заявил, что спецслужбы будут отключать от сети целые территории только в исключительных случаях.

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