Вторник, 24 Июля 2018 года
16:35:38 МСК

Минобороны прокомментировало сообщения об «изъятии» гражданских автомобилей

Общество

Проект приказа только уточняет порядок учета транспортных средств

Минобороны прокомментировало сообщения об «изъятии» гражданских автомобилей
Машина из фильма «Безумный Макс»

Москва, 24 июля 2018, 15:11 — REGNUM  В проекте приказа о транспортных средствах, разработанном Минобороны РФ, не предусматривается изъятие транспортных и технических средств у граждан. Об этом говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что проект приказа только уточняет порядок учета транспортных средств, перечень которых ведется в военных комиссариатах.

По данным министерства, штатный автомобильный транспорт в Вооруженных силах (ВС) РФ, обеспечивающий выполнение войсками задач по предназначению, находится в достаточном количестве.

Ранее газета «Известия» сообщила, что в Минобороны РФ разработали поправки в перечень транспортных средств, подлежащих учету в мирное время в военных комиссариатах. При объявлении в стране военного положения личные автомобили граждан якобы могут быть мобилизованы, отмечалось в сообщении.

Читайте также: Минобороны РФ предлагает поставить на военный учет гражданские автомобили

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Министерство обороны России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить