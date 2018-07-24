Минобороны прокомментировало сообщения об «изъятии» гражданских автомобилей

Москва, , 15:11 — REGNUM В проекте приказа о транспортных средствах, разработанном Минобороны РФ, не предусматривается изъятие транспортных и технических средств у граждан. Об этом говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что проект приказа только уточняет порядок учета транспортных средств, перечень которых ведется в военных комиссариатах.

По данным министерства, штатный автомобильный транспорт в Вооруженных силах (ВС) РФ, обеспечивающий выполнение войсками задач по предназначению, находится в достаточном количестве.

Ранее газета «Известия» сообщила, что в Минобороны РФ разработали поправки в перечень транспортных средств, подлежащих учету в мирное время в военных комиссариатах. При объявлении в стране военного положения личные автомобили граждан якобы могут быть мобилизованы, отмечалось в сообщении.

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