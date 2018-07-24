Дело о пытках в ярославской колонии передано в Москву

Ярославль, , 15:09 — REGNUM По поручению Председателя Следственного комитета уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками исправительной колонии в Ярославской области передано для расследования в центральный аппарат ведомства. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой сотрудники в камуфляжной форме применяют насилие по отношению к удерживаемому мужчине. Источники сообщали, что инцидент произошел в ярославской ИК-1 в прошлом году, а запись сделал один из сотрудников исправительного учреждени

Уголовное дело в отношении сотрудников УФСИН РФ по Ярославской области было возбуждено 20 июля Ярославским СКР.

Дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «а» частью 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»).

Однако 24 июля глава СК России Александр Бастрыкин принял решение забрать дело у ярославских следователей.

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