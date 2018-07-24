ВЦИОМ: 50% жителей Новосибирской области заинтересованы в выборах главы

Новосибирск, , 14:55 — REGNUM Более трети жителей Новосибирской области (35%) знают о проведении выборов губернаторов в сентябре 2018 года, каждый десятый (9%) называет точную дату выборов, при это половина опрошенных (50%) заинтересованы в предстоящих выборах. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам исследования, показатель декларируемой явки на выборах губернатора Новосибирской области остаётся высоким — 65%, 46% респондентов заявили, что «обязательно примут участие», 19% — «скорее примут».

По данным на июнь 2018 годы 57% жителей области были готовы отдать свой голос за врио губернатора Андрея Травникова — рост с 49% в мае и с 44% в апреле (среди декларирующих намерение участвовать в выборах по данным последнего опроса — 70%, рост с 56% в мае).

Опрос ВЦИОМ по теме общественно-политической ситуации и предстоящих губернаторских выборов в Новосибирской области проведён по заказу Фонда поддержки некоммерческих организаций «Единство» был проведен с 21 июня по 1 июля 2018 года. В опросе принимали участие респонденты в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Объем выборки — 1600 респондентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, досрочные выборы губернатора Новосибирской области пройдут 9 сентября 2018 года. Назначены они после отставки Владимира Городецкого 6 октября 2017 года.

В качестве кандидатов выдвинулись пять кандидатов: заведующий лабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук Владимир Кириллов (партия «Зелёные»); заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Анатолий Кубанов («Справедливая Россия»); заместитель директора по развитию Центра правовой помощи Георгий Михайлов («Народный Альянс»); депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев (ЛДПР); врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников («Единая Россия»).

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