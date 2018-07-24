Власти Греции объявили трёхдневный траур по жертвам пожаров

Афины , , 14:53 — REGNUM Трёхдневный траур по погибшим в результате лесных пожаров объявлен в Греции. Об этом в эфире общественного телевидения ERT заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас.

Глава греческого правительства отметил, что для страны этот трагический период — один из самых сложных в истории. Жертвами пожаров стали более 60 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, лесные пожары в Греции бушуют на фоне 40-градусной жары, усугубляет ситуацию сильный ветер. Огонь охватил участки леса в столичной области Аттика, на полуострове Пелопоннес и на острове Крит.

В связи со сложной обстановкой в стране введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде прилегающих к Афинам районов эвакуированы тысячи местных жителей и путешественников.

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