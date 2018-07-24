В России появится реестр автомобилей

Москва, , 14:47 — REGNUM Законопроект, предполагающий ведение государственного реестра ТС, Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Предполагается, что федеральный информационный ресурс будет содержать сведений о ТС, совершаемых в отношении них регистрационных действиях, регистрационные данные ТС и иные данные.

Оператором реестра станет полиция. Доступ к сведениям, содержащимся в реестре, выдача выписок из него заинтересованным лицам и организациям (за исключением информации ограниченного доступа) осуществляются в порядке, установленном правительством РФ, следует из документа.