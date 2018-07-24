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В России появится реестр автомобилей

Общество

Вести его будет МВД

Москва, 24 июля 2018, 14:47 — REGNUM  Законопроект, предполагающий ведение государственного реестра ТС, Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Предполагается, что федеральный информационный ресурс будет содержать сведений о ТС, совершаемых в отношении них регистрационных действиях, регистрационные данные ТС и иные данные.

Оператором реестра станет полиция. Доступ к сведениям, содержащимся в реестре, выдача выписок из него заинтересованным лицам и организациям (за исключением информации ограниченного доступа) осуществляются в порядке, установленном правительством РФ, следует из документа.

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