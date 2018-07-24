Автор «Рика и Морти» удалился из Twitter из-за скетча о педофилии

Лос-Анджелес, США, , 16:07 — REGNUM Американский сценарист и соавтор мультсериала для взрослых «Рик и Морти» Дэн Хармон удалил свой аккаунт в Twitter. Поводом для этого стал всплывший в сети скетч 2009 года, в котором Хармон якобы насилует куклу, передает Entertainment Weekly.

В пятиминутном комедийном ролике, сценарий для которого написал сам Хармон, мужчина играет психолога-педофила Дэрила. По сюжету он прописывает своему пациенту снотворное, чтобы пробраться к нему дом и изнасиловать его маленького сына. После этого Дэрил обращается за помощью к психологу. Тот, в свою очередь, пытается убить мужчину, но эту сцену видит другой младенец. Сюжет ролика сводится к тому, что Дэрилу нужно заняться сексом с ребенком, чтобы это негативное воспоминание позволило мужчине забыть, как отец пытался убить его.

Хармон позднее пояснил, что пытался снять пародию на сериал «Декстер» о серийном убийце, который работает судмедэкспертом. Как отметил сценарист, он довольно быстро понял, что этот ролик безвкусен, и удалил его отовсюду.

«Никому не нужно это видеть. И я прощу прощения у тех, кто его все-таки увидел», — заявил Хармон.

Несмотря на то, что он удалил страницу из соцсети, пользователи продолжают обсуждать скандальную видеозапись. Некоторые из них встали на защиту сценариста, отмечая, что Хармон не пропагандировал педофилию, а лишь снял сатирическое видео. Другие пользователи настроены более критически.

«Никогда не думал, что скажу это. Но я надеюсь, что «Рик и Морти» отменят. Дэн Хармон — педофил», — заключил пользователь GloSZN.

Телеканал Adult Swim, на котором выходит «Рик и Морти», также прокомментировал сложившуюся ситуацию. В открытом письме его представители пояснили, что оскорбительное видео Хармона демонстрирует недальновидность и не отражает тип контента, который ищет телеканал.

«Дэн осознал свою ошибку и извинился. Он понимает, что нет места такому контенту на Adult Swim», — подчеркивается в письме.

Видео Хармона всплыло на фоне скандала с режиссером «Стражей Галактики» Джеймсом Ганном. 21 июля стало известно, что киностудия Walt Disney уволила его из-за провокационных постов, которые он публиковал в социальных сетях с 2008 по 2011 год. В них режиссер шутил на темы педофилии, изнасилований и СПИДа.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сенате США привали возбудить дело против уволенного режиссёра Disney