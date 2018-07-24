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Иза Высоцкая будет награждена посмертно

Общество

Отличительный знак получат её родственники

Нижний Тагил, Свердловская область, 24 июля 2018, 14:29 — REGNUM  Народная артистка России Иза Высоцкая будет награждена за заслуги перед Нижним Тагилом. Отличительный знак передадут её родственникам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Решение о посмертном награждении Высоцкой было принято на заседании оргкомитета по подготовке празднования дня города. Все 27 присутствовавших членов оргкомитета одобрили её награждение.

Напомним, Иза Высоцкая умерла утром 20 июля на 82-м году жизни. Простились с ней 22 июля.

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