Иза Высоцкая будет награждена посмертно

Нижний Тагил, Свердловская область, , 14:29 — REGNUM Народная артистка России Иза Высоцкая будет награждена за заслуги перед Нижним Тагилом. Отличительный знак передадут её родственникам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Решение о посмертном награждении Высоцкой было принято на заседании оргкомитета по подготовке празднования дня города. Все 27 присутствовавших членов оргкомитета одобрили её награждение.

Напомним, Иза Высоцкая умерла утром 20 июля на 82-м году жизни. Простились с ней 22 июля.

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