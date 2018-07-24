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Посольство Индонезии следит за судьбой граждан, задержанных в Малайзии

Общество

Посольство Республики Индонезии в Куала-Лумпуре внимательно следит за судебным процессом в отношении трех индонезийцев, задержанных в Малайзии за предполагаемую связь с боевиками

Куала-Лумпур, 24 июля 2018, 14:32 — REGNUM  Посольство Республики Индонезии в Куала-Лумпуре внимательно следит за судебным процессом в отношении трех индонезийцев, задержанных в Малайзии за предполагаемую связь с боевиками, сообщает Antaranews.

Граждане Индонезии были арестованы в Тренггану, Селангоре, Пераке и Джохоре с 12−17 июля 2018 года.

«В настоящее время подозреваемые содержатся под стражей для дальнейшего расследования. Мы постоянно контролируем судебный процесс», — заявил Сохарио Сосонгко, представитель посольства.

«Все трое были задержаны в разных местах, и между ними нет прямой связи», — добавил он.

Один из задержанных подозревается в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а другой подозревается в связях с индонезийской радикальной группировкой Jamaah Ansharut Daulah.

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Внешняя политика Индонезии
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