У мэра Ярославля и жителей могут оказаться разные «экваторы»

Ярославль, , 14:19 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Слепцов сообщил о том, что общий процент выполненных работ по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» достиг почти 50%. У общественников такого оптимизма нет, отмечает корреспондент ИА REGNUM.

«С цифрами, которые привел мэр, спорить сложно, но вообще, конечно, они меньше. Просто по той причине — как можно сказать, что выполнена часть дороги? Если человек по ней едет — дорога сделана. Если нет — то она может быть по документам на 99% выполнена, но по факту этого не скажешь. То есть дело в оценке. Мы прекрасно понимаем, что цифры, которые привел мэр, нужны для отчетности, больше даже не перед жителями, а перед федеральным центром. То есть они не могут отставать в программе от других регионов, как это было в прошлом году. Поэтому для нас ситуация будет нормальной, когда мы сможем ездить по отремонтированным дорогам. До этого момента эти проценты большой роли не играют», — сказал представитель движения «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.

На вопрос, есть ли риск, что сроки БКД будут сорваны, он ответил утвердительно:

«Если «ЕКС» — подрядчик по Дзержинскому и Заволжскому районам — сейчас не найдет себе субподрядчика — да. С таким летом тянуть нельзя, потому что у нас и так в июле идут дожди, вероятность того, что сентябрь будет сухим, равна нулю. Они могут гнать, но сегодня уже был прецедент, когда жители жаловались на то, что асфальт укладывали на ул. Большая Норская в дождь, что по технологии запрещено. И существует вероятность, что подрядчик будет спешить, не смотря на погодные условия и технологии. И в итоге все это выльется в то, что что у нас будет очень красивая картинка, мы отчитаемся, а к весне придем к тому, что дороги сделаны некачественно».

Не согласен с тем, что по программе БКД в Ярославле преодолен экватор, и представитель общественного движения «Дороги Ярославля» Камиль Бикмурзин.

«Нет, конечно, 50% нет. Самые весомые позиции — проспекты Авиаторов и Ленинградский. Там работы находятся на начальной стадии, там даже не приступали к фрезеровке. Вообще в самих контрактах подробно расписано, в каком месяце какие объемы должны быть сделаны и на какую сумму. И если даже брать «Ярдормост», который фактически первый приступил к работе: Горвал — ничего не сделано, улица Павлова — тоже. По ним объемов никаких нет. Хотя логически рассуждая: закончили Мышкинский проезд, укладываете верхний слой асфальта, при этом можно одновременно фрезеровать Горвал, не гоняя далеко технику. А там ничего не сделано, не отфрезеровано, только пикетки нарисованы. Такой вот абсурд. То же самое по улице Нефтяников — уже разметку разрисовали, так перегоняйте технику через одну улицу на Павлова, начинайте делать ее. Но нет, этого не происходит».

Напомним, как сообщали в мэрии Ярославля, в программу БКД в областном центре вошли 23 дороги.