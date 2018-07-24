В Самарканде за жестокое обращение с детьми арестовали директора спецшколы

Самарканд, Узбекистан, , 14:20 — REGNUM Прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело против директора специализированной школы №64 для мальчиков, нуждающихся в особых условиях содержания, воспитания и образования в Самарканде Шухрата Садинова по статье «Истязания, совершенные в отношении несовершеннолетнего», сообщает 24 июля издание «Газета.uz» со ссылкой на Генпрокуратуру республики.

Правоохранительные органы республики задержали директора и несколько сотрудников спецшколы. Правоохранительные органы выяснили, что администрация учебного учреждения жестоко обращалась с воспитанниками, которые не придерживались школьных правил.

Напомним, 23 июня в Генеральной прокуратуре Узбекистана сообщили, что в министерстве народного образования республики сформирована рабочая группа, которая изучает ситуацию с избиением воспитанников спецшколы.

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