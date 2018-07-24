Общественная палата Свердловской области полностью сформирована

Екатеринбург, , 14:14 — REGNUM В Свердловской области утверждена последняя треть общественной палаты. 14 членов утвердили 23 июля сами члены платаны, назначенные ранее областным Заксобранием и губернатором.

В список вошли глава областного духовного управления мусульман Радиф Гиндуллин, глава Совета гражданского форума УрФО Елена Дьякова, советник гендиректора Завода им. Калинина Александр Косинцев и многие другие.

Таким образом, теперь палата полностью сформирована. К работе она приступит после истечения полномочий нынешней. Они заканчиваются 21 августа.

Напомним, областная ОП состоит из 42 человек. Треть назначает губернатор, треть — Заксобрание, а остальных 14 избирают уже назначенные представители.