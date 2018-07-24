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Общественная палата Свердловской области полностью сформирована

Общество

Ещё 14 членов были утверждены 23 июля

Екатеринбург, 24 июля 2018, 14:14 — REGNUM  В Свердловской области утверждена последняя треть общественной палаты. 14 членов утвердили 23 июля сами члены платаны, назначенные ранее областным Заксобранием и губернатором.

В список вошли глава областного духовного управления мусульман Радиф Гиндуллин, глава Совета гражданского форума УрФО Елена Дьякова, советник гендиректора Завода им. Калинина Александр Косинцев и многие другие.

Таким образом, теперь палата полностью сформирована. К работе она приступит после истечения полномочий нынешней. Они заканчиваются 21 августа.

Напомним, областная ОП состоит из 42 человек. Треть назначает губернатор, треть — Заксобрание, а остальных 14 избирают уже назначенные представители.

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Общественная палата РФ и региональные общественные палаты
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