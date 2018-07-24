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В РФ будут отмечать День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Империи

Общество

Устанавливается новая памятная дата

Москва, 24 июля 2018, 14:11 — REGNUM  Госдума в третьем чтении приняла закон о новой памятной дате в России, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Поправками в Трудовой кодекс устанавливается новая дата: 19 апреля — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год).

Установление новой памятной даты России подтверждает непрерывность пребывания полуострова Крым и города Севастополя в составе Российского государства. Оно позволит привлечь внимание к судьбоносному для России решению — принятию 19 апреля 1783 года Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи, месту и роли в этом выдающемся событии Великой императрицы Екатерины II и будет свидетельствовать об исторической обоснованности и правомерности референдума о воссоединении Крыма с Россией, отмечают парламентарии.

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Воссоединение Крыма с Россией
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