На Урале рекордный уровень заболеваемости сахарным диабетом

Курган, , 14:15 — REGNUM Заболеваемость сахарным диабетом в Уральском федеральном округе превышает общероссийские показатели и находится на самой верхней строчке среди регионов страны. Лидером среди уральских регионов в данном печальном рейтинге стала Курганская область, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В статистическом сборнике Минздрава России за 2017 год указан общероссийский показатель заболеваемости сахарным диабетом — 247,6 на 100 тыс. населения. А также сахарным диабетом первого типа по стране — 16,7 на 100 тыс населения. Данный показатель по Уральскому федеральному округу опережает другие регионы России — 298,7 случаев на 100 тыс. населения.

Самая высокая заболеваемость сахарным диабетом в Курганской области — 372,7 на 100 тыс. населения. Здесь же выявлено наибольшее число больных сахарным диабетом первого типа — 30,7 на 100 тыс. населения. Далее по нисходящей идут по указанному заболеванию Свердловская область — 372,7 на 100 тысяч, Ямал — 342, Югра — 262, Тюменская область — 257, Челябинская область — 229,3.

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