Калининградцы забросали Instagram губернатора жалобами на перебои с водой

Калининград, , 14:09 — REGNUM Жители двух городов Калининградской области массово пишут в Instagram губернатора Антона Алиханова на перебои с водой.

Две недели назад на интернет-сервис поступило около 50 жалоб на отсутствие воды в приграничном с Польшей городе Мамоново (8 тыс. жителей). Теперь жители региона пишут Алиханову о такой же проблеме в курорте Зеленоградске (15 тыс. человек). Вот лишь некоторые жалобы:

«Прошу Вас обратить внимание на катастрофическую проблему с водой в Зеленоградске!!!»

«На сегодняшнем заседании администрации города принято решение давать воду по графику! В такую-то жару!»

«Вам хорошо, а у нас в Зеленоградске жуткие проблемы с водой».

Сегодня региональные власти отчитались о частичной исправлении ситуации в Мамоново. По словам регионального вице-премьера Александра Торбы, бесперебойное водоснабжение в Мамоново окончательно наладят лишь к концу августа 2018.

«По программе конкретных дел промыты скважины с заменой насоса на улицах Полевой, Октябрьской и Артиллерийской. Заменены насосы и установлены новые частотные преобразователи на водонасосной станции», — сообщил Торба.

Пока же в Мамоново организована почасовая подача воды согласно графику. С 24:00 до 5:15 водоснабжение центра города не осуществляется.