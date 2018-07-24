Оскорбительный образ: в Оренбуржье прекратили неэтичную рекламу магазина

Оренбург, , 14:04 — REGNUM В Оренбургской области реклама магазина стройматериалов, когда использовался голос, идентичный голосу легендарного диктора Юрия Левитана, признана неэтичной и нарушающей рекламное законодательство. Трансляция сейчас прекращена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФАС по региону.

Изначально возмущение рекламой выразили жители. Они подали жалобы в антимонопольное ведомство. Оренбуржцы подчеркнули, что такая реклама тревожит чувства многих людей, особенно ветеранов, вызывая слезы на глазах и воспоминания о страшных событиях Великой Отечественной войны.

УФАС, в свою очередь, дало свою оценку рекламы с использованием символов Победы, но вначале провело опрос населения и организовало собрание экспертов. Большинство респондентов заявили, что считают рекламу магазина «Молоток» с голосом, тождественным голосу Левитана, оскорбительной.

Члены экспертного совета также посчитали подражание голосу Левитана и использование символики Великой Отечественной войны в рекламе гвоздей недопустимым.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении административного дела. Юридическому лицу грози штраф до 500 тыс. рублей.