От региональных министерств ждут сообщений о состоянии транспортной отрасли

Москва, , 16:03 — REGNUM Общественная палата России и Общероссийское объединение пассажиров запустили проект по контролю за работой транспорта в регионах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель председателя Объединения пассажиров Илья Зотов. По итогам мониторинга в субъектах Российской Федерации будут подготовлены рекомендации по развитию пассажирского транспорта в малых городах и сельских территориях.

Письма в профильные региональные министерства были отправлены для получения информации о количестве муниципальных образований, изолированных от объектов социальной инфраструктуры, а также информации о тех поселениях, где планируется закрытие маршрутов в 2018 году по тем или иным причинам.

«Просим Вас в срок до 15 августа 2018 года предоставить имеющуюся информацию о закрытии муниципальных (межмуниципальных) маршрутов в поселениях с численностью не более 40 тыс. человек (перечислить населённые пункты — указать причину закрытия) в 2018 году, данные о количестве поселений, которые на данный момент не имеют транспортного сообщения с районным центром (указать количество), согласно установленной форме в приложении», — говорится в тексте письма.

По информации Общероссийского объединения пассажиров, на основании данных, полученных по итогам анализа информации из региональных министерств транспорта, нормы федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» практически не применяются. Фактически отсутствует единая система обращений граждан, где обозначаются проблемы транспорта и транспортной инфраструктуры. Это связано с тем, что обращения попадают в различные инстанции (перевозчик, глава города, министр транспорта, губернатор и т.д.) и не аккумулируются в одной системе, что не позволяет принимать системные решения и наладить оперативное реагирование.

Кроме того, в рамках поручения президента России Владимира Путина по итогам Государственного совета по транспорту в Ульяновской области 22 сентября 2017 года, Пр-2165ГС, п.2 правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов было поручено представить предложения по использованию механизма общественного контроля за качеством выполнения пассажирских перевозок. Срок у поручения истёк 1 марта 2018 года.

Илья Зотов также подчеркнул, что Общероссийское объединение пассажиров на ежедневной основе проводит мониторинг региональных СМИ и социальных сетей на предмет упоминания жителями о закрытии автобусных маршрутов с их поселением, что становится препятствием к тому, чтобы добраться до больницы, банка, магазинов, иных социально значимых учреждений.

«По итогам выявления такой информации в медийном пространстве будут направлены запросы главам регионов о необходимости закрытия того или иного маршрута, альтернативных маршрутах, а также о необходимых условиях для возобновления транспортного сообщения», — сообщил он.

Так, по итогам данного мониторинга 19 сентября на форуме «Сообщество» в Калининграде будет озвучен рейтинг регионов по доступности общественного транспорта и предложены законодательные механизмы недопущения закрытия маршрутов в сельских территориях.

Как сообщало ИА REGNUM, по заверению министра финансов России, регионы смогут рассчитывать на помощь в развитии транспортной доступности.

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