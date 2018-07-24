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Циклон не собирается покидать Ростовскую область ещё три дня

Общество

Донские спасатели призывают жителей к бдительности

Циклон не собирается покидать Ростовскую область ещё три дня
Джованни Фаттори. Буря

Ростов-на-Дону, 24 июля 2018, 13:52 — REGNUM  Ростовская области в течение ближайших трёх дней будет находиться во власти циклона. О надвигающихся грозовых ливнях, граде и сильных порывах ветра предупреждают донские спасатели, сообщает ИА REGNUM 24 июля.

Синоптики информируют о том, что с 25 по 27 июля непогода накроет некоторые районы Донского региона. В часы шторма порывы ветра достигнут 22 метров в секунду, в Приазовье ­ — 25 метров в секунду.

Спасатели призывают жителей и гостей Ростовской области к бдительности, максимально исключить пребывание на улице. Стоит учитывать неблагоприятный прогноз погоды при парковке автомобилей.

ИА REGNUM отмечает, что сильные дожди могут подтопить некоторые районы в Ростове-на-Дону. В связи с этим дежурят бригады спасателей. Круглосуточную службу они несут до благоприятных погодных условий.

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