Щенок поможет ученикам школы во Флориде пережить трагедию

Паркланд, США, , 13:47 — REGNUM Эмоциональную поддержку учащимся школы в американском штате Флорида, где в результате стрельбы погибли 17 человек, окажет собака. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Учебному заведению подарили 3-х месячного щенка по кличке Ривер. Заботиться о животном будет библиотекарь Диана Ханески, также за щенком будет наблюдать ветеринар.

Предполагается, что дети, общаясь с собакой, смогут легче пережить потерю друзей. Такой метод реабилитации называется «канистерапия».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте исключенный из школы в городе Паркленд 19-летний Николас Круз пришел в учебное заведение с полуавтоматической винтовкой. Он открыл огонь по ученикам и преподавателям, убив 17 и ранив 15 человек. В настоящее время Круз находится в тюрьме в Форт-Лодердейле.

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