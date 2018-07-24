Рынок недвижимости в Ленобласти вырос на 8,5%

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 13:49 — REGNUM Увеличение рынка недвижимости отмечено в Ленинградской области за первое полугодие 2018 года. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 июля в управлении Росреестра по региону.

За январь-июнь текущего года зарегистрировано 234 237 прав, ограничений прав и обременений объектов недвижимости. Это на 8,5% больше, чем за тот же срок в 2017 году.

Общее число поданных в первом полугодии заявлений о государственном кадастровой учете и регистрации прав составило 337 448 заявлений, что на 4,5% больше, чем в январе-июне 2017 года.

Добавим, в январе-июне в Ленинградской области в строй было введено 1 млн 702 тысячи кв метров жилья. В 2017 году за аналогичный период в регионе было введено около 1 млн кв. метров жилья. План по вводу в эксплуатацию жилья в 2018 году составляет 2,3 млн кв. метров.

По темпам роста жилой недвижимости Ленинградская область находится в лидерах не только Северо-Западного федерального округа, но и России, отмечают власти 47-го региона.

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