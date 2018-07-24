Названо число жителей РФ с диагностированным ожирением

Москва, , 13:40 — REGNUM У двух миллионов человек диагностировано ожирение в Российской Федерации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Министерства здравоохранения (Минздрав) страны.

«В 2017 году число россиян с диагностированным ожирением достигло 2 млн, или 1,3% от населения страны», — передает вещатель.

Так, больше всего страдающих ожирением людей проживает в Алтайском крае (5,4%), Магаданской (3,4%) и Курганской (2,8%) областях. Тюменская (2,5%) и Оренбургская (2,4%) области входят в топ-5 лидеров по числу пациентов с ожирением.

Отмечается, что рост числа тучных людей более чем на 25% отмечен в восьми регионах — Калужской, Смоленской, Курской, Ульяновской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях, Кабардино-Балкарии и Ненецком автономном округе.

Реже всего ожирение по итогам прошлого года диагностировалось у жителей Приморского края (0,4%) и Москвы (0,5%).

Согласно отчету, рост числа болеющих ожирением среди детей и подростков до 18 лет в целом по России составил 5,3%.

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