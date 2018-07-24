Грантополучатели и «грантоежки»: в Новосибирске решат, какие НКО поддержать

Новосибирск, , 13:34 — REGNUM В Новосибирске 1 августа откроется представительство Фонда президентских грантов, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников. Решение принято после форума социальных и культурных проектов Сибири и Дальнего Востока, который прошёл в Новосибирске в мае.

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Новое отделение Фонда, по мнению новосибирских властей, позволит отслеживать и оказывать поддержку проектам некоммерческих организаций в Сибири и на Дальнем Востоке.

«Открытие в Новосибирской области представительства Фонда президентских грантов — это знаковое событие, которое ещё раз подтверждает наше лидерство в развитии гражданского общества, поддержке некоммерческих организаций», — сказал Андрей Травников на оперативном совещании с руководящим составом.

Профессор, доктор философских наук, заведующий лабораторией стратегических и форсайтных исследований Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Сергей Смирнов, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM о том, что означает для Новосибирской области открытие представительства, сказал, что это зависит от того, какие цели ставятся и что хотят, с одной стороны — грантодатель, с другой стороны — грантополучатели.

«Строго говоря, требования фонда должны заключаться не только в том, чтобы дать какие-то средства на то, чтобы они были просто потрачены, даже на благое дело. Проблема многих проектов, особенно некоммерческих, особенно в социальной, культурной, образовательной сферах, заключается в том, что они зачастую локальны, краткосрочны и без внешней грантовой поддержки не жизнеспособны. А речь должна идти об институциональном развитии, о жизнеспособности проектов, которые при реализации меняют качественно саму социо-культурную среду. Именно такие проекты и должны поддерживаться. В противном случае грантополучатели превращаются в «грантоежек». Они гранты проедают, а ситуация не меняется», — считает Смирнов.

Эксперт подчёркивает, что само по себе финансирование ситуацию не меняет. И само по себе увеличение денег и числа проектных инициатив ситуацию качественно не сдвигает.

«У нас в стране вообще активность и развитость негосударственных фондов всегда была слабой. Был Фонд «Династия». Закрыли. Есть фонд Потанина. Фонд Прохорова. Но на фоне обилия и сложности проблем это — капля в море. Были зарубежные фонды, например фонд Сороса, Британский совет. Их история известна. И мы опять приходим к государственной поддержке. В последние годы активизировались именно президентские структуры. Что такое Селигер, Таврида, АСИ, НТИ и прочие? Это все президентские проекты, разворачивающиеся как общественные инициативы, но идущие параллельно деятельности соответствующих министерств» , — отмечает Смирнов.

А почему же государство должно поддерживать тебя, твой интерес, твою инициативу? Твоя инициатива — тогда действуй. Это твой предпринимательский риск. Ищи сам средства и ищи варианты долгосрочного финансирования, ищи социального инвестора.

«В этом плане дело это хорошее (открытие представительства Фонда президентских грантов по Сибири и Дальнему Востоку в Новосибирской области), если будет направлено на поддержку социальных инициатив, сдвигающих ситуацию. Если же сама социальная среда не будет меняться качественно, в сторону создания новых институтов развития и поддержки, новых механизмов и форм социо-культурного развития, то мы так и будем создавать новые фонды, давать новые гранты, а люди их будут проедать и снова просить. Такой ход ведёт нас в тупик», — говорит эксперт.

Как уточнили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области, в 2017 году по итогам двух конкурсов на получение грантов президента России 67 некоммерческих организаций региона получили на реализацию своих проектов более 130 миллионов рублей. В 2018 году в течение первого этапа конкурса поддержку получили 33 проекта НКО. И по мнению новосибирских властей, открытие отделения Фонда на территории области позволит увеличить число успешных проектов за счёт повышения удобства инфраструктуры в работе с НКО.