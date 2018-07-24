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Сотни добровольцев убрали с пляжей Санто-Доминго тысячу тонн мусора

Общество

Организация Parley for the Oceans опубликовала шокирующие видеокадры с места событий

Санто-Доминго, 24 июля 2018, 13:30 — REGNUM  Добровольцы и экологи очистили побережье Санто-Доминго (Доминиканская республика) от тысячи тонн мусора, пишет газета Kurier 24 июля.

В очистке популярных у туристов пляжей Монтесинос и Фуэрте-де-Сан-Хиль приняли участие около 500 человек.

Природоохранная организация Parley for the Oceans опубликовала в социальных сетях поистине ужасающие видеокадры, демонстрирующие степень загрязнения берега и прибрежных вод: плотный слой пластиковых бутылок, пенопласта и другого мусора не позволяет даже увидеть воду или песок.

Весь этот мусор был прибит к берегу острова Эспаньола во время шторма.

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Центральная Америка и Карибский бассейн
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