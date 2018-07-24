Минздрав назвал субъекты Кавказа, где больше всего больных ожирением

Владикавказ, , 13:29 — REGNUM Два субъекта Северо-Кавказского региона в 2017 году оказались в числе лидеров в России по снижению числа жителей, страдающих ожирением. Наибольшее снижение численности таких лиц, по данным Минздрава РФ, зафиксировано в Северной Осетии, где за год количество лиц с избыточным весом уменьшилось на 46,6% и составляет теперь менее 4,5 тыс. человек.

Вторым регионом по темпам снижения численности больных ожирением стал Ставропольский край, где в 2017 году было выявлено 20,6 тыс. жителей, страдающих ожирением, а годом ранее — 25,1 тыс. Снижение за год составило 18,1%.

Однако среди субъектов СКФО есть и такие, где численность больных с ожирением наоборот резко выросла. Так, в Кабардино-Балкарии прирост за 2017 год составил более 41%, в Ингушетии — 18,5%, в Чечне — 18%, в Дагестане — 13,9%, в Карачаево-Черкесии — около 12%.

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Ряд экспертов считают, что на самом деле количество людей с ожирением в разы больше, чем следует из данных Минздрава, пишет РБК. Дело в том, что в статистику ведомства попадают лишь те люди, которые проходят обследование у медиков. А таких в реальности гораздо меньше. Как считает ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Ольга Григорьян, в России каждый третий человек имеет избыточный вес, а каждый четвертый страдает от ожирения.