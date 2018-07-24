Жители России не замечают реальных действий властей по защите экологии

Москва, , 13:59 — REGNUM Примерно половина принявших участие в опросе о мерах защиты экологии жителей России заявляют о некомфортном экологическом окружении, а две трети респондентов вообще не замечают присутствия властей в экологической сфере, поделилась результатами исследования pr-директор аналитического центра НАФИ. Об этом Ольга Долгова рассказала на пресс-конференции посвященной презентации проект «Карта социально-экологических конфликтов», сообщает 24 июля корреспондент ИА REGNUM.

«В целом примерно в половине случаев люди говорят, что экологическое окружение некомфортно для них. Что касается усилий властей в экологической сфере, то лишь треть граждан их видит, но тем все-таки большая часть не понимает, что делает власть в сфере экологии. И это становится барьером для конструктивного диалога об экологических проблемах между властью и обществом. Отсутствие со стороны чиновников рассказа о своей деятельности, становится причиной того, что граждане никак не оценивают действия властей в экологической сфере», — уточнила Долгова.

Представительница НАФИ также отметила, что отсутствие диалога и информирования, приводят к тому, что граждане не предпринимают никаких экологических усилий в большинстве случаев. Хотя пусть медленно, но ситуация выправляется, чуть больше людей пытаются утилизировать мусор отдельно, сдавать в специальные пункты приема бытовую технику и так далее.

В заключение Долгова отметила, что сдвиги пусть и заметны, но не значительны, по-прежнему жители России в большинстве своем остаются равнодушными к экологическим проблемам. Основную массу индифферентно настроенных людей составляют мужчины и жители крупных городов. И только треть граждан, в основном это молодежь, и женщины бальзаковского возраста, за счет того, что более эмоционально вкладываются в вопросы защиты окружающей среды, не готовы отпустить на самотек вопросы обращения с отходами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по-прежнему актуальна и не решается проблема в сфере обращения с бытовыми отходами в Московской области, что привело к социальному взрыву. Получившая федеральное освещение на прямой линии с президентом проблема задыхающихся от зловония полигона ТБО «Кучино» жителей Подмосковного города Балашихи сподвигла многих к самоорганизации и отпору действиям местных властей, направленных на ухудшение жизни людей.

Справедливый протест граждан тут же попытались «оседлать» как оппозиционные, так и прямо враждебные существующему политическому режиму силы, и социально-экологический кризис приобрел политическое значение.

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