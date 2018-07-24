Больше пациентов получат уверенность в обеспечении лекарствами — Огуль

Москва, , 13:19 — REGNUM Минздрав будет централизовано закупать лекарства по дополнительным пяти редким (орфанным) заболеваниям. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля, соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

За Минздравом закрепляются полномочия по организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных такими редкими (орфанными) заболеваниями, как гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом, мукополисахаридоз (I, II, VI типы).

Заболеваниями, о которых идет речь в законопроекте, сейчас страдает 2069 граждан, в том числе 1556 детей, отметил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»). Их лечение обходится в 10 млрд рублей в год.

«Если поправки будут приняты, то финансирование этих расходов будет передано от регионов на федеральный уровень. Они будут заложены в федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», — отметил он.

С принятием закона финансовая нагрузка на бюджеты регионов снизится и, как надеются в Госдуме, это позволит им в полной мере выполнять свои обязательства по лечению остальных категорий больных.

«А пациентам даст уверенность, что они вовремя получат необходимое лечение и будут обеспечены лекарственными препаратами», — сказал Огуль.

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