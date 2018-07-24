Госдума расширяет список заболеваний в программе «Семь нозологий»

Москва, , 13:18 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о расширении списка орфанных заболеваний, лекарства на лечение которых будут закупаться за счет федерального бюджета, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

За Минздравом закрепляются полномочия по организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных такими редкими (орфанными) заболеваниями, как гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом, мукополисахаридоз (I, II, VI типы).

Закупка лекарств для пациентов с редкими диагнозами должна вестись министерством здравоохранения РФ централизованно, по аналогии с тем, как это делается для программы «7 нозологий».

В ходе дискуссии представители оппозиционных фракций указывали на то, что ранее вносили аналогичные инициативы, но их предложения были отклонены.

«В политике крайне важна постановка вопроса и дальше поддержание этой тематики в повестке. Да, то кто этот процесс инициирует, не всегда будет поддержан, но хорошо, что начатое практически всеми присутствующими сегодня формализовано в инициативе Совета Федерации нами будет поддержано. Надо взять и объединиться, консолидировать свою позицию с коллегами из Совета Федерации, в данном случае поддержав их», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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