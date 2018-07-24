Для репетиции военно-морского парада в Петербурге днем разведут мосты

Санкт-Петербург, , 13:23 — REGNUM Серьезные транспортные проблемы ожидают петербуржцев в четверг, 26 июля, в связи с генеральной репетицией Главного военно-морского парада.

В этот день в дневное время состоится внеплановая разводка четырех мостов через Неву, сообщили 24 июля в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

С 11:00 до 13:00 будут разведены Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты. Это делается для отработки аналогичной разводки в день проведения Главного военно-морского парада, 29 июля.

«Для организации транспортного сообщения с центральной частью города по Большеохтинскому мосту будет использована реверсивная полоса движения по наиболее загруженному направлению», — пообещали в КРТИ.

Но мостами дело не ограничится. В эти же дни будет закрыто движение транспорта на Университетской набережной, Биржевой площади, Адмиралтейской набережной от Благовещенского моста до Дворцовой набережной, Дворцовой набережной, набережной Кутузова от Дворцовой набережной до Литейного моста, Биржевой площади, Дворцовом проезде, а также на Адмиралтейском проспекте и проезде.

Это необходимо для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности зрителей в зоне разводки мостов и установки экранов для просмотра трансляции парада.

Для объезда фактически закрытого центра Санкт-Петербурга автомобилистам рекомендуется использовать Западный скоростной диаметр. 26 и 29 июля с 10:00 до 14:00 проезд по Центральному участку ЗСД будет бесплатным.

Главный военно-морской парад пройдёт в воскресенье, 29 июля, в День Военно-Морского Флота. В нём примет участие 41 боевой корабль, 38 самолетов и вертолетов и более четырёх тысяч военнослужащих всех флотов и Каспийской флотилии.

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