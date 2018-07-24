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Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве и Подмосковье 25 июля

Общество

«Погода потенциально опасна»

Москва, 24 июля 2018, 13:04 — REGNUM  25 июля в Москве и Подмосковье из-за вероятности грозы и усиления ветра ожидается «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Жёлтый — погода потенциально опасна», — отмечается в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» сообщил о том, что температура воздуха в августе на большей части европейской территории Российской Федерации будет выше нормы.

По его словам, солнечная погода с дневной температурой выше +30 градусов плавно перейдет и в последний летний месяц.

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