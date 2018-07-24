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После смертельного наводнения в Оренбуржье проверят все дамбы

Общество

Губернатор указал на личную ответственность глав муниципальных образований за техническое состояние дамб и наличие в районах нелегальных запруд

Оренбург, 24 июля 2018, 12:56 — REGNUM  В Оренбургской области гидротехнические сооружения подвергнут тотальной проверке. Губернатор Юрий Берг поручил минстрою провести повсеместную проверку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

«Главы должны нести личную ответственность за техническое состояние гидросооружений и наличие в территориях самовольных и незаконных дамб и запруд», — заявил глава Оренбуржья.

Тотальная проверка связана с трагическим событием, которое произошло 18 июля в селе Зеркло Шарлыкского района. Из-за стихийного бедствия в селе погибла пожилая пара. Сильный ливень вызвал разрушение самовольно организованной запруды, и вода хлынула на село.

Напомним, что оренбургским чиновникам вменяют халатность. По факту гибели супругов в селе Зеркло следственные органы возбудили уголовное дело. Сейчас в его рамках устанавливаются виновные должностные лица.

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