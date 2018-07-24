В трёх регионах Уральского ФО высокий уровень онкозаболеваний

Салехард, , 13:30 — REGNUM На Ямале, в Югре и Челябинской области число больных онкологическими заболеваниями превышает общероссийский уровень. В других регионах Уральского федерального округа показатель по выявленным новообразованиям ниже, чем в целом по стране, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Минздрав России выпустил статистический сборник за 2017 год, где указан общероссийский показатель онкозаболеваемости: 1 140 человек на 100 тыс. населения. Лучше ситуация в данном аспекте по Уральскому федеральному округу в Курганской области, где выявлено 1 240 случаев на 100 тыс. населения, и в Свердловской области, где уровень 969,5 на 100 тысяч.

В целом в УрФО уровень онкозаболеваемости оценивается как 1 125,4 на 100 тыс. населения. Вызывают тревогу показатели на Ямале — 1290 на 100 тыс. населения, в Югре — 1 239, и в Челябинской области — 1 235,7.

Ранее в средствах массовой информации муссировалась тема высокой онкозаболеваемости в Курганской области в связи с разработкой урановых месторождений. Как выяснилось, на Ямале ситуация с новообразования намного сложнее.

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