Короткий путь в большое кино начинается в Калининграде

Калининград, , 13:17 — REGNUM В Калининграде с 17 по 19 августа в шестой раз состоится российский фестиваль короткометражного кино «Короче». На участие в смотре претендовали авторы из 49 регионов России и 43 стран. Из 1503 заявленных на участие фильмов было отобрано 38 работ.

Доминирующее количество короткометражек создано московскими режиссерами. Есть несколько работ из Санкт-Петербурга и по одной ленте — из Сыктывкара, Сухими, Якутска и Лондона. Впервые за время существования смотра в конкурсной программе достигнуто равноправие женской и мужской режиссуры: представлено ровно по 19 фильмов с каждой стороны.

Фестиваль «Короче» традиционно открывает новые имена. Пожалуй, самым известным участником конкурса является актриса Мария Шалаева, которая представит в Калининграде свой режиссерский дебют — короткометражку «Развод».

Помимо фильмов конкурса зрителям предлагается насыщенная внеконкурсная программа. Фильмом открытия станет «Училка: Испытание» режиссера Алексея Петрухина с Андреем Мерзликиным и Ириной Купченко в главных ролях. В Центральном парке состоятся специальные показы полнометражных фильмов, снятых победителями прошлых фестивалей «Короче»: «Ну, здравствуй, Оксана Соколова», «Человек из будущего», «Я худею» и др. В секции «Делай Короче» будут показаны фильмы, превышающие установленную регламентом 15-минутную продолжительность. В программе «Чистая энергия» — вдохновляющие картины, «Человечность» — истории о симпатии и любви, «Темная материя» — о решении проблем посредством мистики. Так же «говорящие» названия у программ: «Короче. Страна», «Короче. Международный». «Короче. Панорама», «Короче. Онлайн», «Короче. Лав» и «Короче. ЧБ». Запланированы отдельные сеансы для маленьких зрителей и семейного просмотра.

Лучший фильм фестиваля, лучшего режиссера, автора лучшего сценария и обладателя специального приза определит профессиональное в жюри, в состав которого вошли: режиссер и сценарист Николай Лебедев, актриса Елена Лядова, актер Владимир Вдовиченков, продюсер кино и телевидения Игорь Мишин, драматург Евгений Гришковец и продюсер, основатель студии «Профит» Игорь Толстунов в качестве председателя.

Праздник короткометражного кино в Калининграде в соответствии со своим названием будет скоротечным: фестиваль «Короче» продлится только три дня.

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