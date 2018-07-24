Потери клиентов «Натали Турс» могут превысить 1 млрд рублей – АТОР

Москва, , 12:51 — REGNUM Совокупный ущерб клиентов туроператора «Натали Турс» может превысить 1,1 млрд рублей ($18 млн). Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на свои источники.

«Объем ущерба может составить 1 млрд 183 млн рублей», — говорится в сообщении.

По данным АТОР, от действий туроператора «Натали Турс» пострадали более 30 тыс. туристов, до конца текущего года компания успела реализовать 14 тыс. путевок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июля генеральный директор компании «Натали Турс» заявил, что компания не в состоянии выполнять обязательства перед партнёрами, поэтому вынуждена аннулировать все ранее подтверждённые туры.

По его словам, партнёры «Натали Турс» из-за «негативной информации» веерно отключают компанию от обслуживания.

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