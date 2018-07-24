Автоматическая фиксация нарушений в Оренбуржье: штрафы и эффект

Оренбург, , 12:43 — REGNUM В Оренбурге до конца 2018 года на проблемных участках улиц установят пять новых комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Чиновники отметили эффективность автоматической фиксации нарушений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Автоматическая система внедряется в рамках проекта «Безопасный город». Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение общественного порядка и противодействие преступности, ежегодно увеличивается. Если в 2017 году выделялось 112 млн рублей, то в 2018 году сумма составляет 130 млн рублей.

На дорогах региона появляются светофоры, знаки, барьерные ограждения, система автоматической фиксации нарушений. Об эффективности такой политики свидетельствует статистика. За первое полугодие 2018 года число ДТП сократилось на 1,6%, этот показатель значительно лучше, чем в Приволжском федеральном округе. Снизилось и число ДТП из-за нарушений правил дорожного движения пешеходами — на 28,2%. По итогам 2017 года в областной бюджет поступило свыше 166 миллионов рублей взысканных штрафов за нарушение правил дорожного движения.