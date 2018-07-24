На Украине до конца лета продлится операция «Мигрант»

Киев, , 12:34 — REGNUM На Украине с 26 июля по 31 августа пройдет операция «Мигрант», которая должна выявить нарушения, совершаемые мигрантами, заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, сообщает 24 июля «112 Украина».

По его словам, с начала 2017 года было зафиксировано порядка 3,5 тыс. уголовных нарушений, совершенных мигрантами. Из них примерно по 1 тыс. нарушителей пришлось на Россию и Грузию, на Азербайджан — более 650 человек, на Молдавию — почти 450 мигрантов.

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Отмечается, что ведомства, подключенные к операции «Мигрант», следят за тем, чтобы иностранцы не совершали преступлений.

Напомним, это вторая операция «Мигрант», первая прошла с 5 февраля по 30 апреля 2018 года.

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