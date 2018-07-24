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Московский Кремль 28 июля закроют для туристов

Общество

… на 4,5 часа

Москва, 24 июля 2018, 12:32 — REGNUM  28 июля жители и гости Москвы не смогут посетить Московский Кремль. Он будет закрыт для туристов с 9:30 до 14:00. Об этом сообщил центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.

Ограничительные меры связаны с проведением торжественных мероприятий, посвященных 1030-летию Крещения Руси. Также отмечается, что 28 июля по той же причине церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля проводиться не будет.

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Напомним, церемониальный развод конных и пеших караулов Президентского полка проводится ежегодно с апреля по октябрь по субботам в 12:00 на Соборной площади Московского Кремля.

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Туризм
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