Есть или не есть: в сети обсуждают, как «должны» питаться девушки

Москва, , 13:22 — REGNUM В сети разгорелся очередной спор о взаимоотношениях полов. На этот раз пользователи обсуждают, могут ли женщины есть столько же, сколько и мужчины.

Поводом для этого стала запись в сообществе «Откровенно говоря» во «ВКонтакте», в которой некий 26-летний парень удивился, что его девушка есть столько же, сколько и он. Пользователь рассказал, что все его бывшие возлюбленные «пили йогурт, ну, и максимум хлопья». Новая же девушка может и несколько бутербродов за один присест может съесть, и от мяса с салатом не откажется.

«Вот вчера были в кафе с моими друзьями и их девушками. Мы с друзьями заказали мясо, салат, картошку фри, сырную тарелку. Она все так же. Мне очень стало стыдно, на нее мои друзья так смотрели, а она просто ела. Их девушки заказали немного салата и все. И они тоже так смотрели на нее».

Спустя несколько дней пользователь Twitter с ником «Еврейской счастье» опубликовал этот пост у себя на странице с комментарием:

«Б**, че у людей за навоз в голове? Они скоро предложат запретить бабам жрать больше 1к калорий в день».

Запись стала вирусной и собрала более 3,6 тыс. лайков и свыше 750 ретвитов. Некоторые пользователи подтвердили, что эта история — не троллинг, и подобные персонажи действительно встречаются в реальной жизни.

«Я знаю одного, который прятал еду, потому что считал, что его девушка слишком много ест. Кажется, начинаем пересчитывать инвалидов», — пишет Eva.

Более того, некоторые мужчины считают, что женщины не едят, а кушают. Об этом рассказала пользовательница с ником «Вождь швабра». Несколько раз, когда она говорила, что хочет есть, ей отвечали, что девушкам правильно говорить «кушать». Такой подход мужчин к питанию разозлил некоторых пользователей.

«Дальше нам нельзя будет есть мясо? Мы должны будем весить 40 кг? Что за сексизм с мужской стороны?» — возмутилась Пудинговая Поляля.

Судя по рассказам комментаторов, девушек, которые делают вид, что мало едят, тоже предостаточно. Пользователи уверены, что после скромных походов в кафе женщины приходят домой и «полхолодильника съедают». Впрочем, некоторые из них на самом деле морят себя голодом.

«Мой парень — студент медицинского. До меня у него была девушка, которая после урчащего от голода желудка покупала себе мини-милкивей. Он предлагал нормально поесть, а она говорила, что сыта», — рассказала Наталья Б.

Ранее в Twitter уже разгорались подобные обсуждения о разнице между мужчинами и женщинами. Например, в конце июня девушки делились историями о скупых бывших. Они рассказывали, как молодые люди устраивали свидание с гречкой и котлетами в машине и требовали вернуть потраченные деньги после расставания. Парни, в свою очередь, отмечали, что не раз сталкивались с меркантильными девушками, некоторые из которых уже на первом свидании требовали дорогие подарки.

Читайте ранее в этом сюжете: «Как вас зовут?»: в сети запустили флешмоб про путаницу с именами