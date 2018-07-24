На российско-казахстанской границе задержали преступника в розыске

Астрахань, , 12:16 — REGNUM На границе Астраханской области и Казахстана пограничники задержали иностранца, подозреваемого в изнасиловании. Как сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области, мужчину удалось задержать благодаря взаимодействию российских и казахстанских пограничников.

Гражданин Узбекистана, разыскиваемый российскими правоохранительными органами, пытался выехать за границу и таким образом избежать наказания. Информация, полученная пограничниками Республики Калмыкия и Астраханской области от полицейских, позволила им оперативно связаться с коллегами из Казахстана. Они задержали подозреваемого, который пересек российско-казахстанскую границу в качестве пассажира легкового автомобиля.

Фигурант уголовного дела уже передан сотрудникам МВД России по Астраханской области, его ждет суд.