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На российско-казахстанской границе задержали преступника в розыске

Общество

Мужчина, подозреваемый в изнасиловании, пытался скрыться от суда

Астрахань, 24 июля 2018, 12:16 — REGNUM  На границе Астраханской области и Казахстана пограничники задержали иностранца, подозреваемого в изнасиловании. Как сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области, мужчину удалось задержать благодаря взаимодействию российских и казахстанских пограничников.

Гражданин Узбекистана, разыскиваемый российскими правоохранительными органами, пытался выехать за границу и таким образом избежать наказания. Информация, полученная пограничниками Республики Калмыкия и Астраханской области от полицейских, позволила им оперативно связаться с коллегами из Казахстана. Они задержали подозреваемого, который пересек российско-казахстанскую границу в качестве пассажира легкового автомобиля.

Фигурант уголовного дела уже передан сотрудникам МВД России по Астраханской области, его ждет суд.

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