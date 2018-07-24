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В Оренбургской области откроют памятник Гавриилу Державину

Общество

Высота памятника, установленного в селе Державино, составила почти три метра

В Оренбургской области откроют памятник Гавриилу Державину
Владимир Боровиковский. Портрет Г. Р. Державина. 1811

село Державино, Оренбургская область, 24 июля 2018, 12:14 — REGNUM  В селе Державино Бузулукского района Оренбургской области 27 июля состоится праздничное мероприятие, приуроченное к 275-летию Гавриила Романовича Державина и завершению Всероссийского проекта «Державинские чтения». Главным событием дня станет открытие памятника великому поэту и выдающемуся государственному деятелю, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры и внешних связей региона.

Автором скульптуры является знаменитый саратовский скульптор Александр Садовский. Высота памятника с учётом постамента составляет около 2,8 метра.

В этот же день, 27 июля, состоится экскурсия по храму Смоленской иконы Божией Матери. Как ранее сообщало ИА REGNUM, село основано отцом великого русского поэта в 1753 году, церковь строилась около 12 лет и освещена в 1796 году.

В годы советской власти храм подвергся закрытию. В 2015—2017 годах проведены работы по ремонту и реставрации церкви. Державинский храм стал известной паломнической и туристической достопримечательностью Оренбуржья.

Кроме открытия памятника и экскурсии по старейшему храму на празднике представят книгу Юрия Домбровского «Державин, или Крушение империи», выпущенную к юбилею поэта Оренбургским книжным издательством им. Г. П. Донковцева. Это второе с 1939 года отдельное издание первого романа Юрия Домбровского, опубликованного еще до войны в Алма-Ате. Книга рассказывает о юном подпоручике Державине, чьи детские годы прошли в оренбургском имении его отца, и посвящена она пугачевским страницам российской истории.

На торжественное мероприятие в село Державино приглашены гости из Санкт-Петербурга, Москвы, Тамбова, Татарии и Новгородской области. Ожидается приезд первого заместителя руководителя Дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ Андрея Андропова.

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