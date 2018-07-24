Жалоба на арест сотрудника ЦНИИмаша будет рассмотрена в суде 2 августа

Москва, , 12:14 — REGNUM Апелляционная жалоба на арест ученого из Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева будет рассмотрена в Мосгорсуде 2 августа, передает Российское агентство правовой и судебной информации со ссылкой на пресс-службу суда.

Заседание начнется в 10:00. Сторона защиты намерена опротестовать решение Лефортовского суда об аресте Кудрявцева, которого обвиняют в государственной измене и передаче секретной информации о гиперзвуковых технологиях в одну из стран НАТО.

Ранее в госкорпорации «Роскосмос» была сформирована комиссия, которая проведет внеплановую проверку ЦНИИмаш. Напомним, в отношении 74-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ. В настоящее время он содержится в СИЗО «Лефортово».

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