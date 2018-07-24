До конца 2019 года москвичам озвучат сроки переезда по программе реновации

Москва, , 12:47 — REGNUM Не позднее декабря 2019 года москвичи получат информацию о дате своего переезда в новые дома по программе реновации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Общественной палаты города Москвы.

Данный вопрос обсуждался во время консультации Общественного штаба по контролю за программой реновации с жителями Москвы на международном форуме Moscow Urban Forum в парке «Зарядье». Выяснилось, что больше всего москвичей волнуют сроки переселения в новые дома.

На втором месте оказались вопросы о возможности разъезда или докупки жилплощади. В тройку лидеров вошли вопросы по стартовым площадкам. В настоящий момент идёт активная работа с жителями Москвы по предложению мест размещения новых домов по программе сноса ветхого и аварийного жилья. Как сообщили в общественном штабе, к предложениям москвичей прислушиваются: там, где участок подходит по всем параметрам, его одобряют, а где не подходит, жителям объясняют, почему его нельзя использовать под капитальное строительство.

Также большой процент вопросов связан с расселением очередников.

«Плюс программы в том, что номер очереди здесь не играет роли. Если ваш дом переезжает завтра, а вы встали на очередь только вчера, вы получите жильё по улучшению вне очереди», — заявил член Общественной палаты Москвы Александр Козлов.

Всего за первое полугодие 2018 года на горячую линию Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации поступило почти 6 тыс. обращений. Порядка тысячи человек получили консультацию на личном приёме граждан, и свыше 450 писем поступило на электронную почту.

Напомним, Общественный штаб начал работу 11 мая 2017 года, и за это время успел ответить на тысячи «квартирных» вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, всего за время работы Общественного штаба города Москвы по контролю за реализацией программы реновации в него поступило более 16 тыс. письменных, телефонных и личных обращений.

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