Память алтайского партизана увековечили во Франции

Париж, , 11:55 — REGNUM Во французском городке Пуаль открыта мемориальная доска на могиле уроженца Алтайского края, участника движения Сопротивления Александра Черкасова. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба правительства региона.

Мэр Пуаля пригласил на церемонию внучатую племянницу партизана, жительницу Рубцовска Ирину Черкасову. Женщина рассказала, что родственники много лет пытались выяснить обстоятельства гибели Александра Черкасова. Доказательства того, что русский партизан похоронен в Пуале, нашел историк Жерар Суфле.

Надпись на памятной табличке гласит, что Александр Черкасов, родившийся в 1917 году, командовал во Франции советским отрядом «Ленинград», был партизаном и стрелком в Вальми Сона-и-Луара. Он погиб 16 июля 1944 года в местечке Мэзон де Бургонь. За его могилой ухаживали местные жители.

На открытии памятного знака присутствовали около 100 человек. Среди них были представитель российского посольства, депутаты, общественники и представители местных властей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне во Франции увековечили память первого космонавта Юрия Гагарина. Памятный знак был установлен на курортном острове Бендор, где Гагарин побывал в 1960-е годы.

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