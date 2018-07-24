Более 55% жителей России считают, что живут в экологическом неблагополучии

Москва, , 11:52 — REGNUM Больше половины жителей России считают экологическую обстановку в своем регионе экологически неблагополучной, об этом свидетельствуют данные исследования аналитического центра НАФИ.

В соответствии с полученными результатами, 55% признают ситуацию экологическим неблагополучием. Больше всего плохой окружающей средой недовольны в Сибирском и Уральском федеральных округах: там неблагоприятной экологическую ситуацию считают 63% и 64% жителей соответственно. Похожие данные социологи получили при опросе жителей Москвы и Санкт-Петербурга — 69% и 61% соответственно.

При этом 39% жителей России убеждены, что решения властей не оказывают влияния на экологическую ситуацию.

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