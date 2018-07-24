В Донецке восстановили разрушенную украинскими карателями школу

Донецк, , 11:46 — REGNUM В Петровском районе Донецка провели капитальный ремонт школы №116, разрушенной украинскими карателями в 2014 году, заявил глава местной администрации Максим Жуковский, сообщает 24 июля «Донецкое агентство новостей».

По его словам, 284 ребенка из школы в течение четырех лет вынуждены были учиться в других учебных заведениях. На данный момент строители заканчивают ремонтные работы, а к 1 сентября планируется открытие школы.

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Напомним, Петровский район Донецка — один из самых «горячих» в Донецкой Народной Республике (ДНР): он постоянно подвергается обстрелам украинских карателей. Так, жилые здания расположены в километре от позиций ВСУ. В результате множество зданий и объектов инфраструктуры за четыре года были повреждены или уничтожены огнем украинских войск.

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