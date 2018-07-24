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Убийство фигуриста Тена: МВД Казахстана примет меры по борьбе с кражами

Общество

19 июля в больнице Алма-Аты скончался бронзовый призер Олимпиады 2014 года в Сочи Денис Тен

Астана, 24 июля 2018, 11:34 — REGNUM  После убийства бронзового призера Олимпиады-2014 фигуриста Дениса Тена в Алма-Ате будут приняты дополнительные меры по борьбе с кражами. Об этом, как передает РИА Новости, заявил заместитель министра внутренних дел Казахстана Рашид Жакупов.

«Нами (МВД) будут приняты дополнительные меры по отработке этого города (Алма-Ата) на предмет борьбы с кражами, — сказал Жакупов. — Это однозначно».

По его словам, сотрудники МВД уже направлены в Алма-Ату, чтобы оказать «практическую и методическую помощь» местному департаменту внутренних дел.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля в больнице Алма-Аты скончался бронзовый призер Олимпиады 2014 года в Сочи Денис Тен. По версии следствия, 25-летний спортсмен пытался помешать злоумышленникам снять зеркала со своего транспортного средства. Возникла потасовка, в которой фигурист получил тяжелое ранение.

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Убийство олимпийского чемпиона Дениса Тена
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