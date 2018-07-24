Москва, , 11:32 — REGNUM Вся военная авантюра режима Порошенко в Донбассе из этой же оперы, что и «чудовищное удовольствие» Пашинина: людей и себя мучают, а желаемого результата никогда не получат, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Ранее принимающий участие в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) актер Анатолий Пашинин заявил, что получает «всплеск гормонов» и «чудовищное удовольствие» от участия в боевых действиях. По словам артиста, когда он стреляет в противника, ему просто «хочется попасть».

Актер Пашинин принадлежит к поколению, исковерканному «перестройкой» и 1990-ми. От отсутствия должной образовательной и воспитательной культивации, их мозги в значительной части оказались забитыми смысловыми и нравственными сорняками. Горько это видеть.

«Получаешь чудовищное удовольствие от того, что тебя не убили», — говорит Пашинин. Напоминает «старания» известных уродов-рукоблудников, которые надевают на голову пластиковый пакет, начинают терять сознание, а потом срывают его, радуясь, что не задохнулись. Впрочем, и вся военная авантюра режима Порошенко в Донбассе из этой же оперы: людей и себя мучают, а желаемого результата никогда не получат.

Вот и Пашинин пристрастился получать удовольствие от страданий других: ему хочется убить другого русского или наблюдать, как противотанковая управляемая ракета попала в автомобиль с людьми. Это уже чудовищно в прямом смысле этого слова.

Война, как известно, сильно воздействует на психику людей, но чудовищами делает единицы — в первую очередь тех, кто воюет за неправое дело. Их или убивают, или судят. Надеюсь, что Пашинину не повезёт и он сгниёт в тюрьме, где пластиковых пакетов уже не будет.

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