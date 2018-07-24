Урал — лидер в России по кишечным заболеваниям

Курган, , 11:31 — REGNUM В регионах Уральского федерального округа самый высокий показатель по заболеваемости кишечными недугами в стране. Ниже общероссийского значения показатель по данной группе заболеваний лишь в Курганской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно данным статистического сборника Минздрава России уровень заболеваемости кишечными инфекциями в стране в 2017 году составил 436,6 на 100 тыс. населения. В Уральском федеральном округе данный показатель составляет 653,2 на 100 тыс. населения — самый высокий в России.

Исключением стала Курганская область, где кишечные недуги выявлены в 292,8 случаях на 100 тыс. населения.

В остальных регионах Большого Урала показатели выше общероссийского кратно. А именно на Ямале 1071,7 случаев на 100 тыс. населения, ХМАО — 926, в Свердловской области — 685,5, в Тюменской области — 583,8, в челябинской области — 538,2.

Отметим, что Ямал в лидерах не только по общей заболеваемости на Урале, но и держит пальму первенства по России относительно кишечных недугов.

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