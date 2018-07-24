Одна из основательниц украинского движения Femen свела счёты с жизнью

Париж, , 11:19 — REGNUM В Париже одна из основательниц украинского женского движения Femen Оксана Шачко покончила с собой. Об этом сообщается на сайте феминистского объединения «ОНА».

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«Несколько часов назад наша знакомая из Парижа написала в своём Telegram-канале, что не стало художницы и бывшей участницы международного женского движения Femen. Предварительная версия — самоубийство», — говорится в сообщении организации.

Уточняется, что Шачко свела счёты с жизнью 23 июля в своей парижской квартире. Французская полиция вывезла её тело на экспертизу.

Ранее в сюжете: Femen опозорили Порошенко в Вене

Femen — движение радикального эксгибиционизма, созданное на Украине в 2008 году. Как сообщало ИА REGNUM, протестные акции Femen проходят на Украине регулярно. Они направлены против президента Украины Петра Порошенко. Так, ранее одна из активисток организации взобралась на памятник-пушку в Киеве, обнажилась выше пояса, зажгла фальшфейер и скандировала «Долой шоколадную гидру!». В феврале 2018 года активистки опозорили украинского лидера в Вене. Акцию протеста против Порошенко во время посещения им Венского бала устроила Алиса Виноградова. Девушка хотела показать, что главе Украины «не место на аристократическом рауте».

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